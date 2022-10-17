Осасуна продолжила скатываться вниз по таблице Ла Лиги, потерпев поражение от Вильярреала в матче 9-го тура (0:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Вильярреал закрывал программу 9-го тура Ла Лиги домашним матчем против Осасуны. Обе команды в последнее время не радовали своих болельщиков – левантийцы не знали побед в четырёх поединках подряд, а памплонцы не выиграли в трёх. Мотивации футболистам добавляла возможность подняться в зону еврокубков.

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В целом, встреча прошла с преимуществом Вильярреала. Осасуна нанесла чуть больше ударов, однако из 14 выстрелов только два прошли из пределов штрафной – все остальные оказались дальними и неострыми. "Желтая субмарина" провела 8 ударов с периметра, да и в целом выглядела значительно опаснее. По ожидаемым голам левантийцы вели со счётом 1,58 vs 0,50 xG.

Такой футбол вылился в два гола Груневальда. На 42-й минуте Данджума вывел подопечных Унаи Эмери вперёд, пяткой замкнув прострел Джексона на линию вратарской. На 52-й же нидерландец реализовал пенальти – 2:0. Этого оказалось достаточно для победы хозяев. Осасуна ни одним забитым мячом не ответила.

Вильярреал набрал 15 очков и поднялся на седьмое место, в зону Лиги конференций. Осасуна с 13 зачётными баллами опустилась на девятую строчку.

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