"Жовта субмарина" запланувала оновлення домашньої арени до ювілею. Воно триватиме до кінця 2022 року.

Вільяреал презентував проєкт трансформації Естадіо де ла Сераміки, яка стане найбільшою за час існування арени. Бюджет становить близько 35 мільйонів євро, інформує сайт клубу.

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Роботи розпочнуться 16 травня (одразу після останнього домашнього матчу команди Унаї Емері в сезоні) й триватимуть 7 місяців. Перший поєдинок на оновленому стадіоні планують провести після чемпіонату світу в Катарі. Естадіо де ла Сераміка попри будівництво нових трибун збереже місткість у 22 тисячі глядачів.

"Жовта субмарина" планує попросити Ла Лігу провести якомога більше матчів першої частини сезону 2022/23 на виїзді. Домашні ж зустрічі будуть проводитись на Сьюдад де Валенсія, Леванте погодився надати стадіон в оренду.