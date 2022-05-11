"Желтая субмарина" запланировала обновление домашней арены к юбилею. Оно продлится до конца 2022 года.

Вильярреал представил проект трансформации Эстадио де ла Серамики, которая станет самой большой за время существования арены. Бюджет составляет около 35 миллионов евро, сообщает сайт клуба.

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Работы начнутся 16 мая (сразу после последнего домашнего матча команды Унаи Эмери в сезоне) и продлятся 7 месяцев. Первый поединок на обновленном стадионе планируется провести после чемпионата мира в Катаре. Эстадио де ла Серамика, несмотря на строительство новых трибун, сохранит вместимость в 22 тысячи зрителей.