Райо Вальєкано у рідних стінах намагався перервати безвиграшну серію, яка затягнулась до восьми матчів. В суперниках була Осасуна, яка нещодавно прорвалась у фінал Кубка Іспанії – а у Ла Лізі памплонці тиждень тому здобули першу за чотири тури перемогу.

Щоправда, в останніх поєдинках підопічні Ягобо Арасате виглядали вкрай жахливо у атаці, набиваючи мізерні xG навіть при великій кількості ударів. Так сталося і в Мадриді. При восьми пострілах по воротах та 54% володіння команда награла всього на 0,39 очікуваних голів.

Райо Вальєкано хоч і не награв на бодай 1 xG, однак був значно гострішим. Що найголовніше, господарі демонстрували кращу виконавську майстерність у своїх моментах. Особливо ефектним став гол Паласона на 43-й хвилині, коли він завдав шаленого удару з півоберту, метрів з 18-ти.

Це був другий гол у ворота Осасуни. Перший за три хвилини до цього забив захисник памплонців Арідан Ернандес, який підрізав у власні ворота простріл з правого краю штрафного. Відпочивати команди відправились за рахунку 2:0 на користь мадридців.

В середині другого тайму шалений лонгшот від Мой Гомеса відродив інтригу в протистоянні, однак на більше гостей не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу Райо Вальєкано. Підопічні Андоні Іраоли набрали 40 очок і наблизились до зони єврокубків на відстань п'яти очок.

"Стоїчков танцював із шаблею": виступи за чужу збірну, бронза з Ворсклою, "викрадення" доньки у Тунісі та депутатство