Райо Вальєкано перервав 8-матчеву безвиграшну серію – шикарний гол Паласона допоміг перемогти Осасуну
Осасуна в рамках прем'єрного матчу 29-го туру Ла Ліги зазнала поразки від Райо Вальєкано (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".
Райо Вальєкано у рідних стінах намагався перервати безвиграшну серію, яка затягнулась до восьми матчів. В суперниках була Осасуна, яка нещодавно прорвалась у фінал Кубка Іспанії – а у Ла Лізі памплонці тиждень тому здобули першу за чотири тури перемогу.
Щоправда, в останніх поєдинках підопічні Ягобо Арасате виглядали вкрай жахливо у атаці, набиваючи мізерні xG навіть при великій кількості ударів. Так сталося і в Мадриді. При восьми пострілах по воротах та 54% володіння команда награла всього на 0,39 очікуваних голів.
¡?????? @Dimitrievski1!#RayoOsasuna#LaLigaSantander#LaLigaHighlights pic.twitter.com/FYHDRp3YBM— LaLiga (@LaLiga) April 14, 2023
Райо Вальєкано хоч і не награв на бодай 1 xG, однак був значно гострішим. Що найголовніше, господарі демонстрували кращу виконавську майстерність у своїх моментах. Особливо ефектним став гол Паласона на 43-й хвилині, коли він завдав шаленого удару з півоберту, метрів з 18-ти.
Це був другий гол у ворота Осасуни. Перший за три хвилини до цього забив захисник памплонців Арідан Ернандес, який підрізав у власні ворота простріл з правого краю штрафного. Відпочивати команди відправились за рахунку 2:0 на користь мадридців.
В середині другого тайму шалений лонгшот від Мой Гомеса відродив інтригу в протистоянні, однак на більше гостей не вистачило. Фінальний свисток зафіксував перемогу Райо Вальєкано. Підопічні Андоні Іраоли набрали 40 очок і наблизились до зони єврокубків на відстань п'яти очок.
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