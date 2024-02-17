В рамках матчу-відкриття 25-го туру Ла Ліги 2023/24 Хетафе і Вільяреал сильнішого не визначили (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Мейсон Грінвуд хоч і не мав результативних дій, але забити допоміг / фото: LaLiga

Хетафе у випадку виїзної перемоги над Вільяреалом міг би поборотись за зону єврокубків. Мадридці могли б наблизитись до неї впритул, однак переграти "жовту субмарину" непросто – підопічні Марселіно не знали поразок у чотирьох турах поспіль. Щоправда, тричі вони зіграли внічию.

Мбаппе в Реал: відома орієнтовна дата оголошення супертрансферу

Господарі розпочали зустріч агресивно, завдавши втричі більше ударів у першому таймі та володіючи м'ячем 67% ігрового часу. Класні постріли Баени зі стандарту та з близької дистанції парирував Сорія, а Комесанья з кількох метрів пробив повз ворота. Хетафе ж свої нагоди не тринькав, реалізувавши одну єдину.

Це сталося на 24-й хвилині – Грінвуд виконав подачу зі штрафного на дальню стійку, Москера вибив її на 11 метрів, а Максімовіч опинився першим на м'ячі й розстріляв ворота. 0:1. Втім, на початку другого тайму рахунок зрівнявся зусиллями Альберто Морено. Фулбек підхопив відскок після дальнього удару Комесаньї, пробивши у ближній кут з лівого краю карного майданчика. 1:1.

Надалі гра була рівною. Класні моменти мали як мадридці, так і левантійці. На полі йшли яскраві гойдалки, однак потішити вболівальників ще одним голом футболісти не змогли. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Вільяреал залишився тринадцятим, у дев'яти очках від зони вильоту. Хетафе ж поки тримається десятим – до зони єврокубків бракує трьох залікових балів.

Іспанська система, аналітичний кіберпанк і пропаганда ісламізму – як академія Aspire розвиває футбол і політику Катару