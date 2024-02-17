В рамках матча-открытия 25-го тура Ла Лиги 2023/24 Хетафе и Вильярреал сильнейшего не определили (1:1). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Мейсон Гринвуд хоть и не имел результативных действий, но забить помог / фото: LaLiga

Хетафе в случае выездной победы над Вильярреалом мог бы побороться за зону еврокубков. Мадридцы могли бы приблизиться к ней вплотную, однако переиграть "жёлтую субмарину" непросто – подопечные Марселино не знали поражений в четырёх турах подряд. Правда, трижды они сыграли вничью.

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Хозяева начали встречу агрессивно, нанеся втрое больше ударов в первом тайме и владея мячом 67% игрового времени. Классные выстрелы Баэны со стандарта и с близкой дистанции парировал Сория, а Комесанья с нескольких метров пробил мимо ворот. Хетафе же свои возможности не транжирил, реализовав одну единственную.

Это случилось на 24-й минуте – Гринвуд исполнил подачу со штрафного на дальнюю штангу, Москера выбил её на 11 метров, а Максимович оказался первым на мяче и расстрелял ворота. 0:1. Впрочем, в начале второго тайма счёт сравнялся усилиями Альберто Морено. Фулбек подхватил отскок после дальнего удара Комесаньи, пробив в ближний угол с левого края штрафной. 1:1.

В дальнейшем игра была равной. Классные моменты имели как мадридцы, так и левантийцы. На поле шли яркие качели, однако порадовать болельщиков ещё одним голом футболисты не смогли. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Вильярреал остался тринадцатым, в девяти очках от зоны вылета. Хетафе же пока держится десятым – до зоны еврокубков не хватает трёх зачётных баллов.

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