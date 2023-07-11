На своєму офіційному сайті "жовта субмарина" повідомила про відхід 35-річного іспанського футболіста. Вісенте Іборра продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Греції, а саме в Олімпіакосі. Вільяреал в заяві не проінформував про деталі угоди.

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Півзахисник виступає у складі іспанського клубу з 2019 року. Разом з Вільяреалом він став тріумфатором Ліги Європи у сезоні 2020/21. Ще тричі другий за значущістю європейський трофей Іборра вигравав у складі Севільї. Іспанець швидко завоював симпатії публіки Естадіо де ла Кераміка та став одним з капітанів "жовтої субмарини".

Загалом Вісенте Іборра відіграв за Вільяреал у 104 матчах. В його активі п'ять голів та шість результативних передач.

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