На своем официальном сайте "желтая субмарина" сообщила об уходе 35-летнего испанского футболиста. Висенте Иборра продолжит свою карьеру в чемпионате Греции, а именно в Олимпиакосе. Вильярреал в заявлении не проинформировал о деталях соглашения.

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Полузащитник выступает в составе испанского клуба с 2019 года. Вместе с Вильярреалом он стал триумфатором Лиги Европы в сезоне 2020/21. Еще трижды второй по значению европейский трофей Иборра выигрывал в составе Севильи. Испанец быстро завоевал симпатии публики Эстадио де ла Керамика и стал одним из капитанов "желтой субмарины".

В общей сложности Висенте Иборра отыграл за Вильярреал в 104 матчах. В его активе пять голов и шесть результативных передач.

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