В Іспанії є приказка, сенс якої зводиться до того, що успіх приходить з третього разу. У випадку з Артемом Довбиком це не спрацювало – українець зумів реалізувати свій момент тільки з четвертого разу. На 56-й хвилині він головою замкнув навіс Савіо з лівого флангу і зрівняв рахунок після того, як Дані Парехо на початку другого тайму вивів Вільяреал уперед.

Жирона вперше в історії стала лідером Ла Ліги – Циганков творить магію, ураганний Довбик продовжує гольову серію

Одним взяттям воріт команда Мічела не обмежилася, і за невелику кількість часу захисник команди Ерік Гарсія забив переможний м'яч у ворота нещодавнього півфіналіста Ліги чемпіонів. Каталонська команда з двома українцями у своєму складі вперше в клубній історії очолила турнірну таблицю Ла Ліги!