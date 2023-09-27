В Испании есть поговорка, смысл который сводится к тому, что успех приходит с третьего раза. В случае с Артёмом Довбиком это не сработало – украинец сумел реализовать свой момент только с четвёртого раза. На 56-й минуте он головой замкнул навес Савио с левого фланга и сравнял счёт после того как Дани Парехо в начале второго тайма вывел Вильярреал вперёд.

Жирона задавила Вильяреал и стала лидером Ла Лиги – Цыганков творит магию, ураганный Довбик продолжает голевую серию

Одним взятием ворот команда Мичела не ограничилась, и спустя небольшое количество времени защитник команды Эрик Гарсия забил победный мяч в ворота недавнего полуфиналиста Лиги чемпионов. Каталонская команда с двумя украинцами в своём составе впервые в клубной истории возглавила турнирную таблицу Ла Лиги!