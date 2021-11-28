Барселона на выезде вырвала победу над Вильярреалом в поединке 15-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча на Футбол 24.

Барселона имела несколько неплохих шансов открыть счет в первом тайме, но пробить Рульи не удавалось. Каталонцы все же добились своего на старте второй половины, Де Йонг буквально занес мяч в ворота. Вильярреал сумел отыграться поближе к концу матча, Чуквуэзе опередил защитника и пробил тер Штегена.

Барселона на последних минутах вырвала тяжелую победу над Вильярреалом

Но последнее слово было за Барселоной. Депай на последних минутах воспользовался обрезкой защитника, обыграл голкипера и забил победный гол. А Коутиньо ударом с пенальти поставил точку во встрече. Таким образом Барселона набрала 23 очка и осталась седьмой, а Вильяреал с 16 пунктами остался двенадцатым.