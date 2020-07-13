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Вілліан не захотів переходити у клуб Бекхема – екс-лідер Шахтаря відмовився від кругленької суми

22:41 - Читать на русском
Вілліан не захотів переходити у клуб Бекхема – екс-лідер Шахтаря відмовився від кругленької суми
Вілліан / фото із соцмереж

Вінгер лондонського Вілліан продовжує шукати варіанти продовження своєї кар'єри. Бразилець не захотів переїжджати в США.

Чинний контракт Вілліана з Челсі завершується в кінці нинішнього сезону, тому охочих підписати бразильця на правах вільного агента чимало.

Челсі відновив перемовини з Вілліаном про новий контракт

За інформацією The Telegraph, запросити 31-річного виконавця хотів Інтер Маямі, співвласником якого є Девід Бекхем. Однак сам Вілліан не захотів перебиратися в МЛС, вважаючи за краще залишитися у Європі.

Повідомляється, що клуб з Маямі заманював бразильця ласим контрактом – трирічна угода із зарплатою у 100 тисяч фунтів на тиждень (близько 6 млн євро на рік). Інтер планував зробити бразильця обличчям франшизи і використати для нього один із трьох слотів для гравців, на кого не поширюється "стеля зарплат".

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Теги
Англія Інтер Маямі Інтер Маямі Вілліан Девід Девід Бекхем Челсі Челсі
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