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Вілліан не веде переговори з іншими клубами – екс-зірка Шахтаря озвучив вимоги до Челсі

13:07 666 Читать на русском
Вілліан не веде переговори з іншими клубами – екс-зірка Шахтаря озвучив вимоги до Челсі
Вілліан / Getty images

Кіа Джурабчіан, агент півзахисника Челсі Вілліана, розповів, чому гравець і клуб не можуть домовитися про новий контракт.

"Вілліан хоче підписати 3-річний контракт, а далі буде видно. Політика ж Челсі полягає в тому, щоб пропонувати угоди максимум на два роки, тому проблема саме в цьому. Ми поважаємо позицію клубу, але у Вілліана є амбіції і кар'єра. Він хоче завершити її на дуже високому рівні.

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На даний момент він гравець Челсі. У нього контракт до кінця сезону, тому, думаю, говорити про його перехід в інший клуб – це неповага. Поки ми не спілкувалися ні з Тоттенхемом, ні з іншими клубами", – цитує Джурабчіана Sky Sports.

Нагадаємо, Вілліан виступає за "синіх" з літа 2013 року. Чинна угода 31-річного бразильця з лондонцями закінчується 30 червня 2020-го. У сезоні-2019/20 екс-вінгер донецького Шахтаря провів за Челсі 37 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 6 гольових передач.

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Теги
Англія Вілліан Вілліан Челсі Челсі Кіа Джурабчіан
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