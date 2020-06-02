Вілліан не веде переговори з іншими клубами – екс-зірка Шахтаря озвучив вимоги до Челсі

Кіа Джурабчіан, агент півзахисника Челсі Вілліана, розповів, чому гравець і клуб не можуть домовитися про новий контракт.

"Вілліан хоче підписати 3-річний контракт, а далі буде видно. Політика ж Челсі полягає в тому, щоб пропонувати угоди максимум на два роки, тому проблема саме в цьому. Ми поважаємо позицію клубу, але у Вілліана є амбіції і кар'єра. Він хоче завершити її на дуже високому рівні.

Реал відмовився від підписання Вілліана

На даний момент він гравець Челсі. У нього контракт до кінця сезону, тому, думаю, говорити про його перехід в інший клуб – це неповага. Поки ми не спілкувалися ні з Тоттенхемом, ні з іншими клубами", – цитує Джурабчіана Sky Sports.

Нагадаємо, Вілліан виступає за "синіх" з літа 2013 року. Чинна угода 31-річного бразильця з лондонцями закінчується 30 червня 2020-го. У сезоні-2019/20 екс-вінгер донецького Шахтаря провів за Челсі 37 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 6 гольових передач.

"Я знав, що справа безнадійна": Ліверпуль міг підписати екс-зірку Шахтаря, Вілліан знехтував Джеррардом і був покараний