Виллиан не ведет переговоры с другими клубами – экс-звезда Шахтера озвучил требования к Челси

Киа Джурабчиан, агент полузащитника Челси Виллиана, рассказал, почему игрок и клуб не могут договориться о новом контракте.

"Виллиан хочет подписать 3-летний контракт, а дальше будет видно. Политика же Челси заключается в том, чтобы предлагать соглашения максимум на два года, поэтому проблема именно в этом. Мы уважаем позицию клуба, но у Виллиана есть амбиции и карьера. Он хочет завершить ее на очень высоком уровне.

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На данный момент он игрок Челси. У него контракт до конца сезона, поэтому, думаю, говорить о его переходе в другой клуб – это неуважение. Пока мы не общались ни с Тоттенхэмом, ни с другими клубами", – цитирует Джурабчиана Sky Sports.

Напомним, Виллиан выступает за "синих" с лета 2013 года. Действующее соглашение 31-летнего бразильца с лондонцами истекает 30 июня 2020 году. В сезоне-2019/20 экс-вингер донецкого Шахтера провел за Челси 37 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

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