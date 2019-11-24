Вілліан може безкоштовно перейти в Реал – агенти екс-хавбека Шахтаря звернулись до мадридців

Півзахисник Челсі Вілліан, ймовірно, проводить останній сезон у футболці лондонського клубу.

Агенти Вілліана вийшли на представників Реала та запропонували послуги свого клієнта королівському клубу, повідомляє Skysports з посиланням на Defensa Central.

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Чинний контракт колишнього гравця Шахтаря з Челсі розрахований до літа 2020-го. 31-річний бразилець відмовляється продовжувати угоду з "синіми", тому хавбек може приєднатись до Реала на правах вільного агента. В Мадриді не проти такого підсилення.

Вілліан виступає за Челсі з 2013 року. В поточному сезоні АПЛ він провів 11 матчів, в яких відзначився двома голами та трьома асистами.

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