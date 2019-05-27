Віллаш-Боаш близький до підписання контракту з Марселем

Португалець Андре Віллаш-Боаш планує повернутися до тренерської діяльності найближчим часом.

Колишній переможець Ліги Європи близький до призначення у французький Марсель, інформує France Football.

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Фахівець підпише контракт терміном на два роки. Зарплатня Віллаша-Боаша складе близько 7,2 млн євро на рік. Раніше португалець мав значно більші гонорари, коли очолював російський Зеніт та китайський Шанхай СІПГ.

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Марсель оголосив про відхід Руді Гарсії через незадовільні результати команди в сезоні 2018/19. Віллаш-Боаш не тренує з листопада 2017 року. У 2018-му він брав участь в 40-му ралі Дакар.