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Віллаш-Боаш близький до підписання контракту з Марселем

17:26 237 Читать на русском
Віллаш-Боаш близький до підписання контракту з Марселем
Андре Віллаш-Боаш / Reuters

Португалець Андре Віллаш-Боаш планує повернутися до тренерської діяльності найближчим часом.

Колишній переможець Ліги Європи близький до призначення у французький Марсель, інформує France Football.

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Фахівець підпише контракт терміном на два роки. Зарплатня Віллаша-Боаша складе близько 7,2 млн євро на рік. Раніше португалець мав значно більші гонорари, коли очолював російський Зеніт та китайський Шанхай СІПГ.

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Марсель оголосив про відхід Руді Гарсії через незадовільні результати команди в сезоні 2018/19. Віллаш-Боаш не тренує з листопада 2017 року. У 2018-му він брав участь в 40-му ралі Дакар.

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Андре Віллаш-Боаш Андре Віллаш-Боаш Марсель Марсель Франція
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