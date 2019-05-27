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Виллаш-Боаш близок к подписанию контракта с Марселем

17:26 10 Читати українською
Виллаш-Боаш близок к подписанию контракта с Марселем
Андре Виллаш-Боаш / Reuters

Португалец Андре Виллаш-Боаш планирует вернуться к тренерской деятельности в ближайшее время.

Бывший победитель Лиги Европы близок к назначению во французский Марсель, информирует France Football.

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Специалист подпишет контракт сроком на два года. Зарплата Виллаш-Боаша составит около 7,2 млн евро в год. Ранее португалец имел значительно высшие гонорары, когда возглавлял российский Зенит и китайский Шанхай СИПГ.

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Марсель объявил об уходе Руди Гарсии из-за неудовлетворительных результатов команды в сезоне 2018/19. Виллаш-Боаш не тренирует с ноября 2017 года. В 2018-м он участвовал в 40-м ралли Дакар.

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