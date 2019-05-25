ПСЖ офіційно продовжив контракт з Тухелем

Іспанія — 16:49 204
-
Рамос-бунтівник: хто міг би замінити в Реалі незадоволеного капітана, який погрожує покинути клуб
-
Збірна України розпочала підготовку до матчів відбору Євро-2020 проти Сербії та ЛюксембургуЄвро-2020 — 16:00 927
-
Динамо U-21 – чемпіон України 2018/19Збірна України U-21 — 15:07 979
-
"Наполі? Маліновський цікавить найкращі клуби Італії та Іспанії", – агент гравцяБельгія — 13:39 1138
-
"Динамо порожняк не гонить", "Не питаю, чи це бачив Хацкевич": реакція соцмереж на вдалий старт України U-20 на ЧС-2019Збірна України — 12:07 4714