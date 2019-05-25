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ПСЖ офіційно продовжив контракт з Тухелем

14:56 795 Читать на русском
ПСЖ офіційно продовжив контракт з Тухелем
ПСЖ офіційно продовжив контракт з Тухелем

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель залишиться наставником парижан.

Паризький клуб продовжив контракт з німецьким спеціалістом Томасом Тухелем до літа 2021-го року, повідомляє офіційний сайт французького гранду.

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Нагадаємо, Тухель очолив ПСЖ влітку минулого року. За цей час "червоно-сині" виграли лише один трофей – чемпіонат Франції. Натомість команда програла у фіналі Кубка країни Ренну, а у Кубку ліги – Генгаму у 1/4 фіналу.

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Також підопічні Тухеля не змогли поборотись за перемогу у Лізі чемпіонів, програвши у 1/8 фіналу Манчестер Юнайтед за підсумками двох матчів.

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