У другому півфіналі кубкового турніру Бенфіка розійшлась миром зі Спортінгом (2:2), але за підсумками двох поєдинків зупинилась за крок від трофея. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Після поразки (1:2) у першому матчі Бенфіка мала всі шанси взяти реванш. Рафа Сілва на 9-й хвилині з гострого кута примудрився пробити повз ворота. За мить "орли" забили, але арбітр гол не зарахував. Згодом Тенгстедт влучив у поперечину, а за трохи у голкіпера – господарям явно не щастило. Зрештою, перший тайм минув без голів.

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Одразу по перерві Спортінг вийшов вперед: Юльмен потужно пробив з-за меж штрафного у верхній кут – Трубін навіть не поворухнувся. Через 5 хвилин Отаменді відгукнувся на навіс у воротарський і головою відновив статус-кво. Раділа Бенфіка недовго – Паулінью зіграв на добиванні, після того як Анатолій відбив удар з далекої відстані і вже лежав на газоні. Сілва в середині тайму зумів зробити рахунок 2:2, але на більше "орлів" не вистачило.