Во втором полуфинале кубкового турнира Бенфика разошлась миром со Спортингом (2:2), но по итогам двух поединков остановилась в шаге от трофея. Смотрите видео голов и обзор встречи на "Футбол 24".

После поражения (1:2) в первом матче Бенфика имела все шансы взять реванш. Рафа Силва на 9-й минуте с острого угла умудрился пробить мимо ворот. Через мгновение "орлы" забили, но арбитр гол не засчитал. Впоследствии Тенгстедт попал в перекладину, а вскоре в голкипера – хозяевам явно не везло. В конце концов, первый тайм прошел без голов.

Бенфика не смогла выйти в финал Кубка Португалии – к игре Трубина остались вопросы

Сразу после перерыва Спортинг вышел вперед: Юльмен мощно пробил из-за пределов штрафной в верхний угол – Трубин даже не пошевелился. Спустя 5 минут Отаменди откликнулся на навес во вратарскую и головой восстановил статус-кво. Радовалась Бенфика недолго – Паулинью сыграл на добивании, после того как Анатолий отразил удар с дальней дистанции и уже лежал на газоне. Силва в середине тайма сумел сделать счет 2:2, но на большее "орлов" не хватило.