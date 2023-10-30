В рамках чвертьфінального поєдинку Кубка України 2023/24 сумська Вікторія приймає Шахтар. Стартові склади та відеотрансляція зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/4 фіналу Кубка України 2023/24 між сумською Вікторією та Шахтарем проходить у Києві на стадіоні "Лівий берег". Стартовий свисток пролунав о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі Вікторії та у цій новині на "Футбол 24".

Вікторія – Шахтар: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України

Стартові склади

Вікторія:

Шахтар:

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