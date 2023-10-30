Вікторія – Шахтар: відеотрансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України
14:15 - Читать на русском
В рамках чвертьфінального поєдинку Кубка України 2023/24 сумська Вікторія приймає Шахтар. Стартові склади та відеотрансляція зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".
45' live
Єгор Назарина 17’
Олександр Зубков 20’
17’ Єгор Назарина
20’ Олександр Зубков
Матч 1/4 фіналу Кубка України 2023/24 між сумською Вікторією та Шахтарем проходить у Києві на стадіоні "Лівий берег". Стартовий свисток пролунав о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі Вікторії та у цій новині на "Футбол 24".
Вікторія – Шахтар: анонс матчу 1/4 фіналу Кубка України
Стартові склади
Вікторія:
Шахтар:
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