Виктория – Шахтер: видеотрансляция матча 1/4 финала Кубка Украины
14:15 - Читати українською
В рамках четвертьфинального поединка Кубка Украины 2023/24 сумская Виктория принимает Шахтер. Стартовые составы и видеотрансляция встречи – в этой новости на "Футбол 24".
71' live
Егор Назарина 17’
Александр Зубков 20’
17’ Егор Назарина
20’ Александр Зубков
Матч 1/4 финала Кубка Украины 2023/24 между сумской Викторией и Шахтером проходит в Киеве на стадионе "Левый берег". Стартовый свисток раздался в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале Виктории и в этой новости на "Футбол 24".
Виктория – Шахтер: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины
Стартовые составы
Виктория:
Шахтер:
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