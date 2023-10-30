В рамках четвертьфинального поединка Кубка Украины 2023/24 сумская Виктория принимает Шахтер. Стартовые составы и видеотрансляция встречи – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/4 финала Кубка Украины 2023/24 между сумской Викторией и Шахтером проходит в Киеве на стадионе "Левый берег". Стартовый свисток раздался в 15:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале Виктории и в этой новости на "Футбол 24".

Виктория – Шахтер: анонс матча 1/4 финала Кубка Украины

Стартовые составы

Виктория:

Шахтер:

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