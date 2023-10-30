Матч Вікторія – Шахтар відбудеться сьогодні, 30-го жовтня, на стадіоні "Лівий берег" у Києві. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі Вікторії.

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Завжди приємно бачити представників нижчих ліг на пізніх стадіях Кубка. З падінням рівня УПЛ представники Першої та Другої ліг стали підійматись у них частіше, регулярно знімаючи скальп з "еліти" – втім, у поточному сезоні до чвертьфіналу дотягнула лишень Вікторія. На своєму шляху колектив із Сумської області пройшов Дружбу, Інгулець, ЛНЗ і Минай.

Доволі часто у пізні стадії Кубка прориваються клуби, які готуються до підйому в еліту вже влітку, а їхній склад ледь не потужніший за лайн-ап нижньої вісімки УПЛ. Вікторія дійсно близька до левел-апу – наразі команда йде другою в групі В у Першій лізі, поступаючись лишень Інгульцю. Є тут і футболісти з пристойним досвідом на вищому рівні.

Фани Дніпра й Волині згадають голкіпера Шеліхова. Зі Львова приїхав захисник Сасовський, а хавбек Мишенко виступав ще за донецький Металург (потім були батумське Динамо, булоруський Торпедо-БелАЗ, Олександрія та Львів). Півзахисник Савченко виступав за Чорноморець і Говерлу, Лебеденко у попередньому сезоні був основним у Вересі, фулбек Зозуля приїхав з Колоса, а форвард Байдал бігав за Маріуполь і Минай.

Але на цьому представництво УПЛ у складі Вікторії й завершується. До речі, за середнім віком ця банда є найстаршою в Першій лізі. Її очолює Анатолій Безсмертний, який має досвід перемог над Шахтарем в період роботи коучем Львова – а значить "гірники" не мають права недооцінювати сумчан.

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Говорити про футбол Вікторії особливо не варто. Анатолій Безсмертний завжди ставив просту гру, з максимальною надійністю та непоганими контратаками. Здивувати Шахтар нічим – але це ще не значить, що донеччани можуть закидати суперника шапками. Колись таке налаштування вилилось у виліт від Агробізнеса. Букмекери, до речі, теж не списують андердога – коефіцієнти на нічию в одному з таймів доволі низькі (не більше 3.95).

Втім, перевага Шахтаря очевидна й не потребує додаткових пояснень. Новий коуч донеччан – Маріно Пушіч – навіть не став вносити корективи у тренувальний процес. Наразі його підопічні відпрацьовують вихід з оборони в атаку, що важливо для матчів у Лізі чемпіонів. Ймовірно, сьогодні чемпіон проведе ротацію.

Але навряд чи вона буде масштабною. По-перше, "гірники" відпочивали на вихідних. По-друге, у донеччан немає явно резервного складу – майже всіх виконавців можна вважати представниками основного ростера. По-третє, команді необхідно максимально швидко зрозуміти вимоги Маріно Пушіча, а йому треба якомога швидше поставити свою гру. Не в його інтересах відмовлятись від усіх лідерів.

Матч проти Вікторії – хороший спаринг як для Шахтаря загалом, так і для нового тренерського штабу конкретно. Хорватські нідерландці ще не знайомі з особливостями футболу в Україні – з його полями, "автобусами", суддівством та іншими нюансами. Ця необізнаність є одним із шансів сумчан на сенсацію.

Орієнтовні склади на матч Вікторія – Шахтар

Вікторія: Шеліхов – Бичков, Сасовський, Нелін, Ульянов – Долінський, Савченко – Здирко, Шаврін, Мишенко – Байдал

Шахтар: Різник – Гочолеішвілі, Чигринський, Міроші, Топалов – Назарина – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Сікан

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Маріно Пушіча – 1.17. На тріумф ЛНЗ дають аж 19.50, а нічию в основний час оцінили коефіцієнтом 8.30.

Фахівці очікують на результативну зустріч. Тотал більше 3.0 оцінюється коефіцієнтом 1.81, аналогічний тотал менше – 2.12. Гол Данила Сікана помножить вашу ставку на 1.85, а Вадима Шавріна – на 5.50.

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