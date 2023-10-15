Італія знищила Мальту у відборі на Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Все почалося з ефектного пострілу Бонавентури, який у 34 роки нарешті забив за збірну. Потім дублем відзначився Берарді – закрутив під дальню стійку і потужно пробив з підбору.

Італія розгромила Мальту, потіснивши Україну з другої позиції у групі С – Бонавентура забив історичний гол

У компенсований час фінальні 4:0 зафіксував Фраттезі. Італія з 10 очками наздогнала Україну, але має кращі додаткові показники і матч у запасі.