Вызов Украине в видеообзоре матча Италия – Мальта – 4:0
09:48 - Читати українською
Италия уничтожила Мальту в отборе на Евро-2024 Смотрите видео голов и обзор матча.
завершено
Все началось с эффектного выстрела Бонавентуры, который в 34 года наконец-то забил за сборную. Затем дублем отличился Берарди – закрутил под дальнюю штангу и мощно пробил с подбора.
Италия разгромила Мальту, потеснив Украину со второй позиции в группе С – Бонавентура забил исторический гол
В компенсированное время финальные 4:0 зафиксировал Фраттези. Италия с 10 очками догнала Украину, но имеет лучшие дополнительные показатели и матч в запасе.
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