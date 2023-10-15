Италия уничтожила Мальту в отборе на Евро-2024 Смотрите видео голов и обзор матча.

Все началось с эффектного выстрела Бонавентуры, который в 34 года наконец-то забил за сборную. Затем дублем отличился Берарди – закрутил под дальнюю штангу и мощно пробил с подбора.

Италия разгромила Мальту, потеснив Украину со второй позиции в группе С – Бонавентура забил исторический гол

В компенсированное время финальные 4:0 зафиксировал Фраттези. Италия с 10 очками догнала Украину, но имеет лучшие дополнительные показатели и матч в запасе.