Казахстан, 6 тур

Акжайик – Астана – 1:0

Гол: Каленчук, 27

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Підопічні Володимира Мазяра несподівано обіграли одного із лідерів першості. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Максим Каленчук. Вихованець Шахтаря перебрався у Акжайик лише на початку квітня. Сьогодні він забив свій дебютний гол.

До слова, Каленчук виступав на батьківщині за кам'янську Сталь, Олександрію, Верес, Львів та Рух. Взимку покинув білоруський Вітебськ і підписав контракт з ЛНЗ із Черкас, але через війну був змушений знову шукати нову команду, але вже за кордоном.

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