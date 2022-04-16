Вихованець Шахтаря дебютним голом приніс команді Мазяра перемогу над Астаною
Досвідчений півзахисник Максим Каленчук відкрив лік своїм голам у чемпіонаті Казахстану.
Казахстан, 6 тур
Акжайик – Астана – 1:0
Гол: Каленчук, 27
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Підопічні Володимира Мазяра несподівано обіграли одного із лідерів першості. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Максим Каленчук. Вихованець Шахтаря перебрався у Акжайик лише на початку квітня. Сьогодні він забив свій дебютний гол.
До слова, Каленчук виступав на батьківщині за кам'янську Сталь, Олександрію, Верес, Львів та Рух. Взимку покинув білоруський Вітебськ і підписав контракт з ЛНЗ із Черкас, але через війну був змушений знову шукати нову команду, але вже за кордоном.
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