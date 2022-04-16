Воспитанник Шахтера дебютным голом принес команде Мазяра победу над Астаной
Опытный полузащитник Максим Каленчук открыл счет своим голам в чемпионате Казахстана.
Казахстан, 6 тур
Акжайык – Астана – 1:0
Гол: Коленчук, 27
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Подопечные Владимира Мазяра неожиданно обыграли одного из лидеров первенства. Единственный мяч в этой встрече забил Максим Каленчук. Воспитанник Шахтера перебрался в Акжайык только в начале апреля. Сегодня он забил свой дебютный гол.
К слову, Каленчук выступал на родине за каменскую Сталь, Александрию, Верес, Львов и Рух. Зимой покинул белорусский Витебск и подписал контракт с ЛНЗ из Черкасс, но из-за войны был вынужден снова искать новую команду, но уже за границей.
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