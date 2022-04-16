Казахстан, 6 тур

Акжайык – Астана – 1:0

Гол: Коленчук, 27

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Подопечные Владимира Мазяра неожиданно обыграли одного из лидеров первенства. Единственный мяч в этой встрече забил Максим Каленчук. Воспитанник Шахтера перебрался в Акжайык только в начале апреля. Сегодня он забил свой дебютный гол.

К слову, Каленчук выступал на родине за каменскую Сталь, Александрию, Верес, Львов и Рух. Зимой покинул белорусский Витебск и подписал контракт с ЛНЗ из Черкасс, но из-за войны был вынужден снова искать новую команду, но уже за границей.

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