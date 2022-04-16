Захисник Шахтаря Микола Матвієнко залишається в списку цілей мерсисайдців, повідомляє Liverpool Echo.

Мудрик та Матвієнко стали цілями Брентфорда на літо, – ЗМІ

Пріоритетним варіантом Евертона був Джеймс Тарковскі, однак Бернлі не хоче відпускати свого лідера. Домовитися з Шахтарем в нинішніх реаліях може бути значно простіше. Чинний контракт Матвієнка розрахований до літа 2025 року, ціна за Transfermarkt складає 11 млн євро.

Нагадаємо, взимку Евертон вже підписав одного українця. "Іриски" віддали 23,5 млн євро за лівого оборонця Динамо Віталія Миколенка.

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