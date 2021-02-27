Український захисник Денис Тарадуда став гравцем СКА-Хабаровськ, повідомляє офіційний сайт російського клубу.

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20-річний футболіст уклав угоду з новою командою на правах вільного агента і виступатиме під номером 48. Українець поки заявлений як легіонер, але існує варіант, що в перспективі він отримає громадянство Російської Федерації. Цікаво, що Денис пройшов два збори з іншою російською командою – представником РПЛ Тамбовом, однак вирішив приєднатися до СКА-Хабаровськ заради стабільнішої ігрової практики.

Нагадаємо, Тарадуда – уродженець Донецької області. Вихованець молодіжної академії Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2016 році. З 2018 по 2020-й виступав за Ворсклу, за яку дебютував в УПЛ у матчі проти Карпат. Останнім його клубом був аматорський Вовчанськ з Харківської області. Transfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

До слова, СКА Хабаровськ після 26 турів посідає у другому за силою дивізіоні Росії дев'яту сходинку, набравши 40 очок.

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