Украинский защитник Денис Тарадуда стал игроком СКА-Хабаровск, сообщает официальный сайт российского клуба.

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20-летний футболист заключил соглашение с новой командой на правах свободного агента и будет выступать под номером 48. Украинец пока заявлен как легионер, но существует вариант, что в перспективе он получит гражданство Российской Федерации. Интересно, что Денис прошел два сбора с другой российской командой – представителем РПЛ Тамбовом, однако решил присоединиться к СКА-Хабаровск ради стабильной игровой практики.

Напомним, Тарадуда – уроженец Донецкой области. Воспитанник молодежной академии Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2016 году. С 2018 по 2020-й выступал за Ворсклу, за которую дебютировал в УПЛ в матче против Карпат. Последним его клубом был любительский Волчанск из Харьковской области. Transfermarkt оценивает игрока в 25 тысяч евро.

К слову, СКА Хабаровск после 26 туров занимает во втором по силе дивизионе России девятое место, набрав 40 очков.

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