Український півзахисник Андрій Кравчук перейшов у Торпедо, повідомляє офіційний сайт московського клубу.

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22-річний хавбек уклав з російською командою угоду на 4,5 роки. Гравець виступатиме у футболці під номером 21.

Нагадаємо, Кравчук – вихованець Динамо і Шахтаря. Професіональну кар'єру розпочав у 2016 році у таборі "гірників". У 2017-му перебрався у донецький Олімпік, за який і дебютував в УПЛ. Провів 4 матчі за молодіжну збірну України. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

До слова, Торпедо виступає у другому за силою дивізіоні Росії і після 26-ти турів посідає у турнірній таблиці четверту сходинку.

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