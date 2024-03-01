Олексій Зозуля пішов на пониження і спробує допомогти Дружбі підвищитись у класі.

Український захисник Олексій Зозуля продовжить кар'єру у Дружбі Мирівка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі угоди не повідомляються, однак Transfermarkt рапортує про контракт до 30 червня 2024 року. За нову команду 31-річний оборонець гратиме під 24-м номером.

Нагадаємо, Зозуля – вихованець Динамо. Професіональну кар'єру розпочав у запорізькому Металурзі у 2010 році. Також встиг пограти за Полтаву, Верес, Колос та Львів. Останнім його клубом була першолігова Вікторія, за яку він провів 12 матчів без результативних дій.

До слова, Дружба на зимову паузу пішла на третій сходинці турнірної таблиці Другої ліги, набравши 38 очок. Від лідера – Звягеля – мирівчани відстають на 2 пункти.

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