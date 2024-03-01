Алексей Зозуля пошел на понижение и попытается помочь Дружбе повыситься в классе.

Украинский защитник Алексей Зозуля продолжит карьеру в Дружбе Мировка, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали сделки не сообщаются, однако Transfermarkt рапортует о контракте до 30 июня 2024 года. За новую команду 31-летний защитник будет играть под 24-м номером.

Напомним, Зозуля – воспитанник Динамо. Профессиональную карьеру начал в запорожском Металлурге в 2010 году. Также успел поиграть за Полтаву, Верес, Колос и Львов. Последним его клубом была перволиговая Виктория, за которую он провел 12 матчей без результативных действий.

К слову, Дружба на зимнюю паузу ушла на третьей строчке турнирной таблицы Второй лиги, набрав 38 очков. От лидера – Звягеля – мировчане отстают на 2 пункта.

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