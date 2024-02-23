Бенфіка підписала з Ігорем Костенком тренувальний контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Зазначається, що воротар проводить у складі "орлів" вже третій рік, але контракт із "орлами" підписав лише коли йому виповнилось 16 років. Слід додати, що тренувальний контракт гарантує клубу наявність певних прав на гравця до того, як він досягне повноліття і зможе підписати повноцінну угоду. Клуб бере на себе відповідальність за, наприклад, харчування гравця, його проживання в належних умовах, медичне обслуговування тощо.

Зауважимо, що Костенко із семи років тренувався у системі Динамо. В Португалію Ігор виїхав на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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