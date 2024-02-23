Бенфика подписала с Игорем Костенко тренировочный контракт, сообщает официальный сайт клуба.

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Отмечается, что вратарь проводит в составе "орлов" уже третий год, но контракт с "орлами" подписал только когда ему исполнилось 16 лет. Следует добавить, что тренировочный контракт гарантирует клубу наличие определенных прав на игрока до того, как он достигнет совершеннолетия и сможет подписать полноценное соглашение. Клуб берет на себя ответственность за, например, питание игрока, его проживание в надлежащих условиях, медицинское обслуживание и тому подобное.

К слову, Костенко с семи лет тренировался в системе Динамо. В Португалию Игорь выехал в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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