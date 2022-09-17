Телеведуча Олександра Лобода розповіла про свою роботу в Нюрнберзі та про вихованця динамівської академії, який має найближчим часом працевлаштуватись у Німеччині.

"Чим займаюсь в Нюрнберзі? Мої обов‘язки – соціальні проєкти, які пов‘язані з Україною та українцями. Так, наприклад великим проєктом було запросити 5 тисяч українців на матч Нюрнберга. Це було дуже круто: до матчу та в перерві всі співали "Червону калину", піднімали українські прапори, знайомились та спілкувались. Атмосфера була неймовірна.

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Під моєю опікою зараз екс-гравець академії Динамо воротар Богдан Микитенко. Йому 16 років. Він пройшов перегляд в команду. На нього покладають великі надії. Він зараз тренується з командою U-19 і має днями підписати контракт. Ви можете теж з ним поспілкуватись.

Як я опинилась в Нюрнберзі? По-перше, там живуть мої друзі, які перший час допомогли з адаптацією та житлом. Адже житло тут знайти – це екстремальна проблема. По-друге, я отримала запрошення попрацювати в німецькому клубі і вирішила спробувати. Це хороша можливість для мене отримати новий досвід і знання, які я сподіваюсь зможу перенести в український футбол", – розповіла Лобода в інтерв'ю виданню Український футбол.

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