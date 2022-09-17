Телеведущая Александра Лобода рассказала о своей работе в Нюрнберге и о воспитаннике динамовской академии, который должен в ближайшее время трудоустроиться в Германии.

"Чем занимаюсь в Нюрнберге? Мои обязанности – социальные проекты, связанные с Украиной и украинцами. Так, например, большим проектом было пригласить 5 тысяч украинцев на матч Нюрнберга. Это было очень круто: до матча и в перерыве все пели "Червону калину", поднимали украинские флаги, знакомились и общались. Атмосфера была невероятная.

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Под моей опекой сейчас экс-игрок академии Динамо вратарь Богдан Микитенко. Ему 16 лет. Он прошёл просмотр в команду. На него возлагают большие надежды. Он сейчас тренируется с командой U-19 и должен на днях подписать контракт. Вы тоже можете с ним пообщаться.

Как я оказалась в Нюрнберге? Во-первых, в Нюрнберге живут мои друзья, которые первое время помогли с адаптацией и жильем. Ведь жилье здесь найти – это экстремальная проблема. Во-вторых, я получила приглашение поработать в немецком клубе и решила попробовать. Это хорошая возможность для меня получить новый опыт и знания, которые я надеюсь, смогу перенести в украинский футбол", – рассказала Лобода в интервью изданию Український футбол.

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