Вигнанець Барселони не хоче повертатися в команду через Хаві: "Це буде занадто складно"
Захисник збірної США та ПСЖ Сержиньйо Дест не планує працювати під керівництвом Хаві в Барселоні.
Із серпня минулого року американець виступає за нідерландський клуб на правах оренди. ПСВ має право викупити Деста влітку за суму понад 10 млн доларів.
"Тоді я піду додому без жодних проблем": Хаві розсекретив умову, за якої покине Барселону
"Хаві, як і раніше, в Барселоні. Так що на цей час – ні, це буде занадто складно. Моє майбутнє? Барселона, ПСВ і я повинні поговорити про це. Зараз поки що рано, але після закінчення сезону це питання обговорюватимуть. Може, я залишуся, може, піду, але зараз не час приймати рішення", – цитує гравця Marca.
Нагадаємо, що Сержиньйо Дест приєднався до Барселони у 2020 році. З призначенням Хаві захисник втратив довіру й не мав регулярного ігрового часу. За каталонців він відіграв у 72 матчах, забивши три голи та віддавши чотири асисти.
Циганков організував перемогу над Райо Вальєкано – сильна гра українця вивела Жирону в чвертьфінал Кубка Іспанії