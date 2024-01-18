Із серпня минулого року американець виступає за нідерландський клуб на правах оренди. ПСВ має право викупити Деста влітку за суму понад 10 млн доларів.

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"Хаві, як і раніше, в Барселоні. Так що на цей час – ні, це буде занадто складно. Моє майбутнє? Барселона, ПСВ і я повинні поговорити про це. Зараз поки що рано, але після закінчення сезону це питання обговорюватимуть. Може, я залишуся, може, піду, але зараз не час приймати рішення", – цитує гравця Marca.

Нагадаємо, що Сержиньйо Дест приєднався до Барселони у 2020 році. З призначенням Хаві захисник втратив довіру й не мав регулярного ігрового часу. За каталонців він відіграв у 72 матчах, забивши три голи та віддавши чотири асисти.

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