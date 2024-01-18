С августа прошлого года американец выступает за нидерландский клуб на правах аренды. ПСВ имеет право выкупить Деста летом за сумму более 10 млн долларов.

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"Хави по-прежнему в Барселоне. Так что на данный момент – нет, это будет слишком сложно. Мое будущее? Барселона, ПСВ и я должны поговорить об этом. Сейчас пока что рано, но по окончании сезона этот вопрос будут обсуждать. Может, я останусь, может, уйду, но сейчас не время принимать решения", – цитирует игрока Marca.

Напомним, что Сержиньо Дест присоединился к Барселоне в 2020 году. С назначением Хави защитник потерял доверие и не имел регулярного игрового времени. За каталонцев он сыграл в 72 матчах, забив три гола и отдав четыре ассиста.

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