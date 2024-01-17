"Дозвольте мені пояснити. Керівництво Барселони приїхало в Катар, щоб підписати зі мною контракт, і сказали мені, що мета – фінішувати четвертими, а ми фінішували другими.

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Минулого року вони сказали мені, що повинні виграти Ла Лігу, і ми це зробили. А ще ми виграли Суперкубок, тож перевиконали свої завдання. А на цей сезон метою було виграти титули та кваліфікуватися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ми все ще можемо це зробити. Я вже перепросив. Ми набагато ближче до успіху, ніж до невдачі. Це моя реальність. Те, що за її межами, я не контролюю.

Як тільки мені скажуть, що я – проблема для Барселони, то піду. Президент, Деку та гравці це знають. У той день, коли вони відчують, що не додаю команді, тоді я піду додому без жодних проблем", – цитує AS наставника каталонців.

Нагадаємо, Барселона програла Реалу у фіналі Суперкубка Іспанії (1:4). "Блаугранас" продовжують виступати в Кубку Іспанії, а в турнірній таблиці Ла Ліги посідають четверту сходинку з 41 балом, відстаючи від першого місця на вісім очок.

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