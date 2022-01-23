Бірмінгемці мінімально виграли, тому їхній тренер вирішив принизити вболівальників господарів.

Фани Евертона кинули пляшкою в попередника Миколенка, який віддав асист на переможний гол – відео інциденту

Упродовж поєдинку Джеррарду довелося вислухати чимало "лагідних" слів на свою адресу. Втім, після фінального свистка керманич Астон Вілли показав язик у бік трибун Гудісона. "Від'є**ться", – відрубав 41-річний фахівець ворожим вболівальникам.

Нагадаємо, Джеррард провів понад 20 років у структурі Ліверпуля, тому навряд варто дивуватися конфлікту з фанатами Евертона.

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