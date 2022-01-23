Бирмингемцы минимально выиграли, поэтому их тренер решил унизить болельщиков хозяев.

Фаны Эвертона бросили бутылкой в предшественника Миколенко, отдавшего ассист на победный гол – видео инцидента

На протяжении поединка Джеррарду пришлось выслушать немало "ласковых" слов в свой адрес. Впрочем, после финального свистка рулевой Астон Виллы показал язык в сторону трибун Гудисона. "Отье**тесь", – отрезал 41-летний специалист вражеским болельщикам.

Напомним, Джеррард провел более 20 лет в структуре Ливерпуля, поэтому вряд ли стоит удивляться конфликту с фанатами Эвертона.

Астон Вилла на глазах Миколенко одолела Эвертон: первое поражение нового тренера с местью Диня и полярными таймами