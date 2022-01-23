"Отье**тесь": Джеррард после победы показал язык фанатам Эвертона
Главный тренер Астон Виллы Стивен Джеррард имел повод поиздеваться над фанатами Эвертона.
Бирмингемцы минимально выиграли, поэтому их тренер решил унизить болельщиков хозяев.
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На протяжении поединка Джеррарду пришлось выслушать немало "ласковых" слов в свой адрес. Впрочем, после финального свистка рулевой Астон Виллы показал язык в сторону трибун Гудисона. "Отье**тесь", – отрезал 41-летний специалист вражеским болельщикам.
Напомним, Джеррард провел более 20 лет в структуре Ливерпуля, поэтому вряд ли стоит удивляться конфликту с фанатами Эвертона.
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