Фани Евертона кинули пляшкою в попередника Миколенка, який віддав асист на переможний гол – відео інциденту
Захисник Астон Вілли Люка Дінь ледь не постраждав від уболівальників своєї колишньої команди.
Попередній менеджер "ірисок" Рафаель Бенітес змусив француза змінити команду і підписав на його місце Віталія Миколенка.
Миколенко пропустив матч проти Астон Вілли через травму
Сьогодні Люка Дінь у складі Астон Вілли прибув на Гудісон Парк. Стівен Джеррард випустив захисника у стартовому складі, а він оформив асист на гол, який залишився єдиним у звітному матчі.
Святкування взяття воріт намагалися затьмарити фани Евертона. З трибун у бік футболістів полетіла майже повна пляшка з водою. Найбільше дісталося саме Діню та Метью Кешу.
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