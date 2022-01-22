Захисник Астон Вілли Люка Дінь ледь не постраждав від уболівальників своєї колишньої команди.

Попередній менеджер "ірисок" Рафаель Бенітес змусив француза змінити команду і підписав на його місце Віталія Миколенка.

Миколенко пропустив матч проти Астон Вілли через травму

Сьогодні Люка Дінь у складі Астон Вілли прибув на Гудісон Парк. Стівен Джеррард випустив захисника у стартовому складі, а він оформив асист на гол, який залишився єдиним у звітному матчі.

Святкування взяття воріт намагалися затьмарити фани Евертона. З трибун у бік футболістів полетіла майже повна пляшка з водою. Найбільше дісталося саме Діню та Метью Кешу.

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