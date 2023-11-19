Угорщина здобула перемогу над Чорногорією (3:1) у 10-му турі відбіркового циклу до Євро-2024. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Угорщина ще до зустрічі проти Чорногорії гарантувала собі путівку на Євро-2024. А ось їхньому супернику потрібна була перемога.

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Впевнена гра зірки Ліверпуля Домініка Собослая не залишила Чорногорії жодного шансу. Півзахисник оформив дубль в матчі за дві хвилини, а потім ще й асистував при останньому голі угорців.

У підсумку другою командою, яка вийшла з групи G стала збірна Сербії.