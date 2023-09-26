На старті гри команди обмінялись моментами – Слюбик не встиг замкнути простріл на дальню стійку від Дідика, а Шулянський пробив над поперечиною. Згодом Теслюк опинився на газоні у штрафному Олександрії після поштовху у спину, але арбітр пенальті не призначив. В середині тайму Квасниця дивом не влучив у ворота з меж штрафного, закручуючи у дальній кут. Згодом Мисик таки вивів Рух вперед, але гол скасували через офсайд. Ще до перерви могли забивати Сапуга і Альваренга – не пощастило.

Олександрія вибила Рух з Кубка України завдяки автоголу капітана у доданий час – нелогічна перемога Ротаня і Ко

Перший небезпечний момент від команди Ротаня виник лише на 37-й хвилині – Смирний з кількох метрів пробив прямісінько у Ледвія, а за мить Андрейчук влучив у стійку.

Після відпочинку Рух тиснув і знущався над суперником як міг – чого вартувала лише "бразилія" від Мисика на 56-й хвилині. Справжнім героєм гостей став голкіпер Георгій Єрмаков, який у дебютному для себе матчі тягнув все підряд. Фатальною для Руха стала четверта додана хвилина, коли після стандарту Сапуга зрізав м'яч у власні ворота і припинив виступи львів'ян у цьогорічному розіграші Кубка України.