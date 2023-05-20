"Привіт дорогі друзі, любі вболівальники! На жаль, я повинен сказати вам, що цей сезон у Сьйоні і національній збірній для мене закінчився. Нещодавно у мене виявили пухлину в лівому яєчку. Ви, звичайно, можете собі уявити, що цей діагноз мене сильно вразив. Кілька днів тому мені зробили операцію, яка склалася дуже добре.

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Я хотів би подякувати команді лікарів. Слава Богу, злоякісну пухлину вчасно розпізнали, і вона не розширилася. Я вирішив відкрито і чесно ставитися до своєї хвороби, а також запобігти будь-яким спекуляціям щодо мого стану здоров’я. Я прошу вас поважати рішення, що я більше не робитиму жодних заяв про свою хворобу. Я хочу повністю зосередитися на тому, щоб знову стати здоровим у найближчі тижні.

Буду тримати кулаки, щоб і збірна Австрії, і Сьйон вдало зіграли в майбутніх матчах без мене. Тепер я в ролі вболівальника. З нетерпінням чекаю, коли буду повністю здоровим і готовим знову грати наступного сезону. Дякую за розуміння, будьте здорові", – написав 32-річний Лінднер у соцмережах.

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