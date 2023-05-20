"Привет дорогие друзья, дорогие болельщики! К сожалению, я должен сказать вам, что этот сезон в Сьоне и национальной сборной для меня закончился. Недавно у меня обнаружили опухоль в левом яичке. Вы, конечно, можете себе представить, что этот диагноз меня сильно потряс. Несколько дней назад мне сделали операцию, которая сложилась очень хорошо.

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Я хотел бы поблагодарить команду врачей. Слава Богу, злокачественную опухоль вовремя распознали, и она не расширилась. Я решил открыто и честно относиться к своей болезни, а также предотвратить любые спекуляции относительно моего состояния здоровья. Я прошу вас уважать решение, что я больше не буду делать никаких заявлений о своей болезни. Я хочу полностью сосредоточиться на том, чтобы снова стать здоровым в ближайшие недели.

Буду держать кулаки, чтобы и сборная Австрии, и Сьон удачно сыграли в будущих матчах без меня. Теперь я в роли болельщика. С нетерпением жду, когда буду полностью здоров и готов снова играть в следующем сезоне. Спасибо за понимание, будьте здоровы", – написал 32-летний Линднер в соцсетях.

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