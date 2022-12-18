"Сумна новина надійшла з Португалії... 18 грудня, на 67 році життя, не стало відомого захисника львівських команд СКА, СКА Карпати, ФК Львів та Карпати Івана Гамалія.

Помер легендарний футболіст та тренер Сініша Міхайловіч – він не зміг побороти страшну недугу

У 1989 році своїм досвідом допомагав становленню відродженої команди Карпати. Згодом повернувся до львівського клубу, за який виступав у 1993-1994 роках. Загалом Іван провів за Карпати 36 ігор, забивши 2 голи. У Першій лізі в складі Кристалу (Чортків) в активі Гамалія 34 матчі і 7 голів, в Кубку – 9 ігор (2 голи). Успішно виступав за команду ветеранів Карпат. Багато років Іван Гамалій проживав у Португалії, де також приділяв увагу популяризації футболу серед української діаспори.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та друзям покійного Івана Павловича Гамалія. Вічная пам’ять…" – написав колишній прес-аташе Карпат Юрій Назаркевич у Facebook.

"З Кононовим говорили про Україну": інтерв'ю бомбардира Кривбасу – Вернидуб, легіонери Кривого Рогу, іспанці у Карпатах