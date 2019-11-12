Шевченко визначився щодо роботи в Мілані, – скаут

Відомий український скаут Алекс Великих в інтерв'ю "Футбол 24" заявив, що керманич збірної України Андрій Шевченко готовий до роботи з італійським Міланом.

"Андрій Шевченко вже готовий до нового виклику у житті і саме так варто розглядати можливість роботи в топ-чемпіонаті для молодого тренера. Я вважаю, що виклик він прийме юридично після чемпіонату Європи, але фактично його вже у голові прийняв у жовтні – після зустрічі в Мілані з керівництвом клубу.

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Вважаю, що зустріч із босами клубу мала характер дружної італійської вечері. Саме за такими зустрічами полюбляють вирішувати справи італійські керівники футболу, де давно знайомі футбольні люди – Мальдіні, Тассотті, Шевченко, Малдера – у колі інших могли поспілкуватися без тиску та зайвої уваги. Але ми розуміємо, що Андрій Миколайович має контракт з УАФ, тож ніхто офіційно не може вести переговори. Ту зустріч можна назвати "зондування з бажанням".

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У Шевченка є ім'я, готовий тренерський штаб, харизма й авторитет зірки. Вважаю, це саме той момент, коли Мілану більше потрібний Шева, ніж Шеві – Мілан. Але якщо цей контракт підпишуть, то, попри суттєві проблеми в організації структури клубу, я вірю, що Шева матиме успіх", – відзначив Великих.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко працює зі збірною України з літа 2016 року. Під його керівництвом національна команда провалила відбір на ЧС-2018, але виграла групу дебютної Ліги націй і достроково вийшла на Євро-2020.

Повну версію інтерв'ю з Алексом Великих читайте на "Футбол 24": "Миколенко цікавить великих європейських агентів": Шевченко де-факто в Мілані, Лунін чекає змін, Тайсон – неактуальний