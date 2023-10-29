Відомий форвард знепритомнів під час матчу – моторошні кадри, які нагадали драму Еріксена на Євро
Матч чемпіонату Нідерландів АЗ Алкмаар – Неймеген не змогли дограти через проблеми зі здоров'ям Баса Доста.
Скромний Неймеген був близьким до сенсації. АЗ міг зазнати першої поразки в нинішньому сезоні. Однак на останніх хвилинах трапився епізод, який змістив футбол на задній план.
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Нападник гостей Бас Дост без жодної видимої причини впав на газон. Виявилося, що форвард знепритомнів. Лікарі миттєво вибігли на поле, а гравці обох команд своїми тілами створили живу ширму, щоб не дати знімати та фотографувати Доста. Щось схоже ми бачили на Євро-2020, коли у Крістіана Еріксена стався серцевий напад.
На щастя, ця ситуація не настільки серйозна. Форвард отямився, але з поля його винесли на ношах. Матч АЗ – Неймеген вирішили сьогодні більше не продовжувати.