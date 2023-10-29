Матч чемпіонату Нідерландів АЗ Алкмаар – Неймеген не змогли дограти через проблеми зі здоров'ям Баса Доста.

Скромний Неймеген був близьким до сенсації. АЗ міг зазнати першої поразки в нинішньому сезоні. Однак на останніх хвилинах трапився епізод, який змістив футбол на задній план.

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Нападник гостей Бас Дост без жодної видимої причини впав на газон. Виявилося, що форвард знепритомнів. Лікарі миттєво вибігли на поле, а гравці обох команд своїми тілами створили живу ширму, щоб не дати знімати та фотографувати Доста. Щось схоже ми бачили на Євро-2020, коли у Крістіана Еріксена стався серцевий напад.

На щастя, ця ситуація не настільки серйозна. Форвард отямився, але з поля його винесли на ношах. Матч АЗ – Неймеген вирішили сьогодні більше не продовжувати.

AZ Alkmaar - NEC Nijmegen maçında Bas Dost bir anda yere yığıldı, çevresi sarıldı.



Kötü bir şey olmamasını umuyoruz pic.twitter.com/TloFLSGT4n — Football Critix (@footballcritix) October 29, 2023